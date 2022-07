Führerscheintausch: Behörden in SH kämpfen mit Antragsflut Stand: 26.07.2022 18:29 Uhr Alte Papierführerscheine müssen nach und nach in EU-Karten umgetauscht werden. Das sorgt besonders in Südholstein zu Überlastungen. Denn: Die erste Umtauschfrist ist gerade erst abgelaufen, andere tauschen ihren Führerschein viel früher um als nötig.

In der vergangenen Woche ist die erste Umtauschfrist für die alten Papier-Führerscheine abgelaufen. Alle, die bis 1958 geboren wurden, müssen jetzt einen EU-Führerschein im EC-Karten-Format haben. Eigentlich. Manche haben die Frist verpasst und melden sich jetzt bei den Behörden im Land.

Hinzu kommt, dass nach den Corona-Lockdowns jetzt auch wieder viele junge Menschen erstmals den Führerschein beantragen. Vielerorts kommt es deshalb zum Bearbeitungsstau.

Kreise bitten: Nacheinander umtauschen

"Im Moment sind auf keinen Fall alle dran mit Umtauschen", sagt Sabrina Müller vom Kreis Segeberg. Es gelten gestaffelte Fristen nach Geburtsjahr, damit die Behörden eben nicht überlastet werden. Aktuell sind die Jahrgänge 1959 bis 1964 an der Reihe.

Ein Antrag kann auch schon früher gestellt werden, sinnvoll ist das allerdings nicht, so Tobias Frohnert vom Kreis Herzogtum Lauenburg: "Wer noch nicht an der Reihe ist sollte sich das gut überlegen, ob er jetzt schon seinen Führerschein umtauscht, da er damit ja die Laufzeit seines aktuell noch gültigen Führerscheins künstlich verkürzt." Denn der neue EU-Führerschein ist nur noch 15 Jahre gültig und muss dann wieder erneuert werden. Das bedeutet für die Behörden auch auf Dauer einen enormen Mehraufwand.

Mehr Mitarbeiter sollen Wartezeiten verkürzen

Um die aktuelle Antragsflut abzuarbeiten haben viele Kreise bereits reagiert. Beispielsweise sind in den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde und Stormarn weitere Mitarbeitende eingestellt worden. Im Kreis Segeberg wurden sogar Mitarbeitende aus dem Infektionsschutz in die Führerscheinstelle verlegt. Teilweise ist es auch möglich, den Antrag für den Führerscheintausch per Post zu stellen.

In Kiel wurde ein Schnellschalter eingerichtet, an dem die Antragsunterlagen ohne Termin eingereicht werden können. Dadurch gibt es in der Landeshauptstadt nach Angaben eines Sprechers momentan keinen Bearbeitungsstau. Wer seinen Führerschein noch nicht getauscht hat, obwohl er oder sie bereits dran gewesen wäre, verliert seine Fahrerlaubnis übrigens nicht. Bei einer Polizeikontrolle wäre das allerdings eine Ordnungswidrigkeit, die mit zehn Euro belegt wird. Allerdings könnten die Städte und Gemeinden bei Verspätung ein Bußgeld verhängen.

Führerscheine in der EU werden einheitlich

Bis 2033 müssen alle Führerscheine in die fälschungssichere EU-Karte getauscht werden. Das heißt: Nach den rosa oder grauen Papierführerscheinen sind auch die Kartenführerscheine ohne Ablaufdatum dran, die vor 2013 ausgestellt worden sind. Hier richten sich die Fristen nicht nach dem Geburts-, sondern nach dem Ausstellungsjahr.

