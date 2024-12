Frühe Weihnachtsferien: Letzter Schultag am 18. Dezember Stand: 09.12.2024 15:33 Uhr Erst zum zweiten Mal überhaupt ist der 18. Dezember der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein. Der Grund: Die Ferienverordnung des Landes und die Verteilung der Feiertage.

von Naïs Baier

75 Ferientage stehen Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland pro Jahr zu. Etwa die Hälfte davon, die Sommerferien, werden im Voraus für mehrere Jahre von der Kultusministerkonferenz bundesweit festgelegt. Die Verteilung der restlichen Ferientage regeln die Länder. Dabei müssen sie die Vorgaben der jeweiligen Landesverordnungen einhalten und zum Beispiel Rücksicht auf Prüfungszeiträume und Feiertage nehmen.

"Übrige" Ferientage werden umverteilt

Je nachdem, an welchen Wochentagen die Feiertage im Jahr liegen, verändert sich die Anzahl der Ferientage, die gebraucht werden, um Oster-, Herbst und Weihnachtsferien zu füllen. "Wenn die gesetzlichen Feiertage in den Randzeiten sozusagen liegen, dann ergeben sich daraus ja längere Zeiträume. Und es kann sein, dass dadurch dann Ferientage sozusagen über sind, die dann an anderer Stelle platziert werden.", erklärt Alexander Kraft vom Bildungsministerium Schleswig-Holstein. Darum starten wir als erstes Bundesland in diesem Jahr in die Weihnachtsferien.

"Und gerade in diesem Jahr ist es ja so, dass Weihnachten mitten in der Woche liegt, sodass wir dadurch im Grunde weniger Ferientage bräuchten für die Weihnachtstage. Aber wir haben ja dieselbe Menge Ferientage zu vergeben: Also ergibt sich insgesamt ein längerer Zeitraum."

Alexander Kraft, Bildungsministerium Schleswig-Holstein

Ausnahme sind die Schulen der dänischen Minderheit

Die rund 5500 Schülerinnen und Schüler an den 40 dänischen Schulen im Land müssen noch etwas länger durchhalten: Ihre Weihnachtsferien beginnen erst am 24. Dezember. Das liegt daran, dass sie wegen des zusätzlichen Hauptfachs "Dänisch" mehr Unterrichtsstunden und daher auch übers Jahr verteilt fünf bis sieben Tage weniger Ferien haben, so ein Sprecher des Dänischen Schulvereins. Schulgesetzlich müssten die Schülerinnen und Schüler außerhalb der deutschen Ferienzeiten nicht im Unterricht sein, so das Bildungsministerium dazu, aber die verringerten Ferienzeiten sind Teil des Vertrages, den die Eltern bei der Anmeldung mit der Schule schließen.

