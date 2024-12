Hamburger Flughafen: Passagierzahlen kommen Vor-Corona-Niveau näher Stand: 06.12.2024 07:59 Uhr In einer vorläufigen Jahresbilanz rechnet der Hamburger Flughafen für 2024 mit rund 14,7 Millionen Passagieren. Das sind etwa acht Prozent mehr als im Vorjahr. Vor Corona waren es etwa 17 Millionen Fluggäste jährlich.

"Das war ein anstrengendes, aber gutes Jahr“, sagte Flughafen-Chef Christian Kunsch im Luftfahrt-Presse-Club. Er blicke optimistisch ins kommende Jahr und rechne mit ähnlichen Passagierzahlen und Wachstum beim Umsatz.

Flughafen-Chef rechnet mit neuen Verbindungen

Im Herbst hatten drei Fluggesellschaften angekündigt, im kommenden Jahr mehrere Verbindungen zu streichen. Größere Auswirkungen werde das laut Kunsch aber vermutlich nicht haben. Denn es gebe jedes Jahr Streckenveränderungen. Kunsch geht davon aus, dass es mit dem Sommerflugbahn auch neue Verbindungen geben wird.

Investitionen in Gepäckförderanlage und Sanitäranlagen

In den kommenden Jahren will der Flughafen pro Jahr bis zu 100 Millionen Euro investieren - in Infrastruktur, Umweltschutz, Sicherheit und Services. Geplant sind zum Beispiel eine neue Gepäckförderanlage und neue Sanitäranlagen. Außerdem soll es den Service "Bag&Go" geben. Passagiere können dann sehen, wie lange es noch dauert, bis das Gepäck kommt. Die Testphase startet Anfang des nächsten Jahres.

