Stand: 11.03.2024 16:06 Uhr Friedrichskoog: 20,6 Millionen Euro vom Land

Das Land fördert in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) gleich zwei Projekte: Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) überreichte dem Bürgermeister Bernd Thaden (SPD) zwei Förderbescheide im Wert von insgesamt 20,6 Millionen Euro. Der Grünbadestrand und die Promenade in Friedrichskoog-Spitze sollen im Rahmen einer Deichverstärkung erneuert werden. Außerdem wird der Kurpark umgestaltet und modernisiert. Dort sollen unter anderem ein Spielbereich für Kinder und Jugendliche und ein Veranstaltungsgelände entstehen. Die Bauarbeiten an der Promenade und am Badestrand sollen im April beginnen.

