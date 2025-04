Stand: 11.04.2025 10:30 Uhr Fridays For Future Klimaaktionstag: Demo in Kiel

In Kiel veranstaltet die Klimaschutzorganisation "Fridays For Future" am Freitag ein Straßenfest vor dem Weltwirtschaftsforum an der Kiellinie. Nach eigenen Angaben soll es um 15 Uhr losgehen und bis etwa 18 Uhr dauern. Unter anderem soll ein altes Lastenfahrrad mit Bienen freundlichen Blumen bepflanzt werden. Es soll weitere Aktionen mit Klimabezug geben, wie Eierlaufen mit einer Weltkugel, oder Eisschollen springen. Die Veranstalter rechnen über den Zeitraum mit mehreren hundert Besuchern.

Bundesweit weitere Demos

Auch in vielen anderen deutschen Städten ruft Fridays for Future am Freitag zu einem Klimaaktionstag auf. Im Norden gibt es Veranstaltungen neben Kiel unter anderem auch in Pinneberg auf dem Drosteiplatz und darüber hinaus in Hamburg, Hannover, Bremen oder Osnabrück.

Fridays for Future kritisiert, dass es zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen Angriffe wie nie auf die bereits erreichten Erfolge gebe. Nach dem Ausstieg der USA seien Deutschland und die EU besonders in der Verantwortung, hieß es.

