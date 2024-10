Stand: 07.10.2024 16:14 Uhr Fremde Kinder angesprochen: Mitschnacker in Wilster unterwegs

In Wilster im Kreis Steinburg sollen Ende September Männer fremde Kinder angesprochen und belästigt haben. Der Polizei seien zwei Vorfälle gemeldet worden, sagte eine Sprecherin. Am 27. September soll ein etwa 45 Jahre alter Mann am Mittag am Bahnhof in Wilster einen 10 Jahre alten Jungen angesprochen haben. Das Kind habe das Gespräch jedoch abgebrochen und sei mit dem Rad davongefahren. Einen Tag später soll ein Mann im Alter zwischen 20 und 40 Jahren in der Straße Sandburg nach einem 13-jährigen Kind gegriffen und es am T-Shirt festgehalten haben. Seit den angezeigten Vorfällen sind nach Angaben der Polizei vermehrt Streifen insbesondere am Bahnhof unterwegs, konnten aber bisher keine weiteren Fälle beobachten.

