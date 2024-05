Stand: 31.05.2024 20:45 Uhr Förderbescheide für die Fachhochschule Kiel

Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) hat am Freitag Förderbescheide des Landes in Höhe von mehr als 1,3 Millionen Euro an die Fachhochschule Kiel überreicht. Damit sollen zwei Projekte unterstützt werden. Rund 1,1 Millionen Euro bekommt das Projekt "KI-Fachkräftemangel". Mit diesem soll ein System geplant und entwickelt werden, das einen besseren Umgang mit dem Fachkräftemangel und dessen Auswirkungen ermöglicht. Das zweite Projekt "Schmelz-KI" erhält eine Förderung in Höhe von 200.000 Euro. Dabei soll mittels KI die Qualität bei Schweißprozessen in Unternehmen sichergestellt werden.

