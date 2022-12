Flensburger forschen zu Windkraft unterm eigenen Dach Stand: 29.12.2022 16:05 Uhr Strom aus Windkraft für den Eigenbedarf - produziert von einer Turbine, direkt unter dem Dach. An der Hochschule in Flensburg forscht ein Team daran, eine Anlage für die Installation im eigenen Haus zu entwickeln.

Liegt eine Lösung für die Energiewende direkt unter unseren Dächern? In Flensburg arbeitet ein Forschungsteam an einem Projekt, das zumindest viel Potential mitbringt. Strom aus Windkraft für den Eigenbedarf, von einer Turbine produziert, die direkt unter dem Dach installiert wird. Anders als normale Windkraftanlagen dürfen die Anlagen allerdings nicht aussehen wie ein Windrad, sondern quer unter den Dachfirst von Neubauten passen - und effizient sein. Eine Herausforderung.

Zuerst wird der Prototyp getestet

Flemming Ohlsen, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Flensburg sagt, dass zuerst die Effizienz des Prototyps überprüft werden musste. Dafür testete das Forschungsteam laut Ohlsen im Windkanal in Kiel die sogenannte Querstromturbine. Dabei kam heraus, dass wegen eines freistehenden Windkanals und kleinen Lamellen mit bremsender Wirkung der Wirkungsgrad der Turbine zu gering sei. Die Lösung: Ein neuer Rotor-Typ muss her.

Mit dem neuen Rotor zu mehr Effizienz

Jannis Müller, auch wissenschaftlicher Mitarbeiter des Teams, berichtet vom "Savonius-Rotor mit schaufelförmigen Flügeln, die einander überlappen". Dieser sei perfekt geeignet, wurde in die Turbine eingebaut und für die weitere Forschung genutzt. Anstelle von herkömmlichen, aufrecht stehenden Windkraftanlagen, sei es der Auftrag dieses Projektes, die Anlage quer unter den Dachfirst von Neubauten einzuplanen. Dabei spielt natürlich auch das Material eine Rolle. Eine Option: Holz.

Ziel: Ein Wirkungsgrad von 30 Prozent

Ann-Kristin Hasenbank ist Bauingenieur-Studentin und nachträglich zum Projekt dazu gestoßen. Sie forscht in ihrer Masterarbeit an der Technischen Universität Hamburg zur Materialbeschaffenheit der Microwindernergienalage und konkret, ob das Material Holz dafür Sinn ergibt. Im Anschluss sollen auch Tragflügelprofile getestet werden. Ziel soll sein, dass die Anlagen unterm Dach einen Wirkungsgrad von 30 Prozent erreichen. Zum Vergleich: Klassische Windenenergieanlagen kommen auf etwa 50 Prozent.

Team hofft auf Projekt-Verlängerung

Das vom Land geförderte Projekt rund um die Microwindenergieanlage der Forschungsgruppe läuft im März aus. Das Team der Hochschule arbeitet aber bereits an einer Verlängerung. Und vielleicht schaffen es ihre Anlagen irgendwann tatsächlich auf den Markt. Oder besser gesagt: unter die Dächer

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.12.2022 | 19:30 Uhr