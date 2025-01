Stand: 07.01.2025 14:04 Uhr Flensburger Reederei weitet Engagement am Rhein aus

Die Reederei FRS aus Flensburg hat die traditionsreiche Loreley-Fähre zwischen St. Goar und St. Goarshausen in Rheinland-Pfalz übernommen. Die Fähre fährt auf dem Mittelrhein und transportiert Autos. Es ist bereits die zweite Übernahme des Unternehmens am Mittelrhein. Nach Angaben der Reederei bleibt der Betrieb unter der Leitung der bisherigen Geschäftsführung. Alle Mitarbeiter werden demnach übernommen. FRS will mit der Übernahme seine Präsenz am Rhein stärken. Die Reederei mit Sitz in Flensburg betreibt weltweit 70 Schiffe und hat mehr als 1.500 Beschäftigte.

