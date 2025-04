Stand: 03.04.2025 16:47 Uhr Polizei sucht vermissten Jens F. aus Jerrishoe

Seit Dienstag sucht die Polizei nach dem 59 Jahre alten Jens F. aus Jerrishoe (Kreis Schleswig-Flensburg). Sein Auto wurde zuvor in Bollingstedt am Holtreeg gefunden, doch von ihm fehlt nach Angaben der Beamten jede Spur. Da er dringend ärztliche Hilfe benötigt, läuft die Suche auf Hochtouren. Einsatzkräfte suchten bereits am Mittwoch mit Suchhunden und Drohnen nach dem Mann. Die Polizei beschreibt ihn als 1,70 Meter groß, mit grauem, schütteren Haar. Er trug zuletzt eine graue Sweatjacke mit weißem Fell, Jeans und blau-weiße Sneaker. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer Jens F. gesehen hat, soll sich unter der Notrufnummer 110 melden.

