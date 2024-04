Flensburger Förde: Buckelwal am Montag erneut gesichtet Stand: 08.04.2024 19:57 Uhr Ein Buckelwal ist seit Freitag in der Ostsee unterwegs und zeigte sich mehrmals an den Küsten Schleswig-Holsteins. Am Montagmorgen ist der Buckelwal erneut in der Flensburger Förde gesehen worden.

Laut Naturschutzbund NABU könnte er auf Nahrungssuche sein. Zwei Segler aus Kiel hatten den 12 Meter langen Wal nach eigenen Angaben auf ihrem Boot im Hafen entdeckt, als er auftauchte. Bereits am Freitag wurde das Tier bei Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) gesichtet. Danach wurde er noch an der Eckernförder Mole und bei Waabs (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesehen. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass es sich um zwei Tiere handelt, doch der NABU berichtete am Sonntag, dass wohl doch nur ein Tier zu sehen war.

VIDEO: Flensburger Förde: Buckelwal zeigt sich erneut (2 Min)

Naturschützer sorgen sich um Sicherheit des Tieres

Laut NABU sind Buckelwale selten in der Ostsee unterwegs, weil sie dort nur wenig Nahrung finden. Normalerweise sind sie über den Sommer im Nordatlantik, in der Polarregion, zu finden, wie Dagmar Struß vom NABU berichtet. Womöglich war auch der Buckelwal aus der Flensburger Förde auf dem Weg dorthin und ist dann Heringsschwärmen gefolgt, falsch abgebogen und dann bei uns gelandet, so Struß weiter. Naturschützer hoffen, dass das Tier bald wieder aus der Ostsee findet, denn Lärm und Schadstoffe im Meer können beim Wal zu hohem Stress führen. Ebenso seien Fischernetze eine große Gefahr.

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg