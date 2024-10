Stand: 17.10.2024 10:38 Uhr Flensburg schützt seine Bäume vor dem Klimawandel

Wegen des voranschreitenden Klimawandels hat das Technische Betriebszentrum (TBZ) in Flensburg Maßnahmen zum Schutz der Bäume im Stadtgebiet ergriffen. Dabei geht es unter anderem um die unterirdische Bewässerung und eine sogenannte Stammschutzfarbe für die Bäume. "Das ist eine Art Sonnencreme, die die Verdunstung am Stamm verringern soll", sagt Stadtförster Michael Gräf. Das TBZ ist in Flensburg laut eigenen Angaben für 18.000 Bäume auf öffentlichen Flächen und 355 Hektar Wald verantwortlich.

