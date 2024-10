Stand: 11.10.2024 09:06 Uhr Flensburg: "Klimakleber" zu Geldstrafen verurteilt

Das Amtsgericht in Flensburg hat drei Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" zu Geldstrafen verurteilt. Bei der Gerichtsverhandlung ging es um eine Verkehrsblockade auf der Straße Schiffbrücke in Flensburg Anfang Februar vergangenen Jahres. Zwei Frauen und ein Mann müssen jetzt Geldstrafen in Höhe von 1.800 Euro beziehungsweise 900 Euro bezahlen. Gegen das Urteil können sie noch Berufung einlegen. Die Protest-Aktion hatte damals mehr als vier Stunden lang für Verkehrsbehinderungen in der Flensburger Innenstadt gesorgt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Straßenverkehr