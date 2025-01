Stand: 03.01.2025 09:24 Uhr Flensburg: Fördecup im Hallenfußball am Sonnabend

In Flensburg startet am Sonnabend (4. Januar) traditionell zum Jahresbeginn der Fördecup im Hallenfußball. Neben Titelverteidiger Nordmark Satrup ringen dort PSV Flensburg, TSB Flensburg und die U21 von Weiche, die SC Nordau von der Geest sowie Vereine aus Kropp, Langenhorn/Enge-Sande, Rantrum und aus Dänemark um den begehrten Pokal. Start ist am Sonnabend um 13 Uhr in der Fördehalle.

