Stand: 26.07.2024 15:15 Uhr Flensburg: Unfall mit E-Scooter an der Hafenspitze

In Flensburg sucht die Polizei nach einem Unfall mit einem E-Scooter nach Zeugen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, rammte im Bereich der Hafenspitze eine Frau mit ihrem Leih-Roller ein zweijähriges Mädchen. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin fuhr einfach weiter. Der Unfall passierte laut Polizei bereits am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr am Nachmittag. Der Bereich der Hafenspitze ist nicht für E-Scooter freigegeben.

