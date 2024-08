Stand: 28.08.2024 15:39 Uhr Filmfest Tönning: Interessierte lernen 1x1 des Dokumentarfilms

Im Rahmen des Green Screen-Festivals in Tönning (Kreis Nordfriesland) findet auch ein einwöchiges Filmcamp statt. Es richtet sich an 18 bis 28-Jährige. Profis vermitteln dabei die Grundlagen der Dokumentarfilmproduktion. "Gedacht ist das Filmcamp nicht für nur für Hobbyfilmer, sondern für Interessierte, die sich durchaus vorstellen können, in diesem Bereich auch einmal zu arbeiten", so Michael van Bürk von Green Screen.

Teilnehmer produzieren einen Dokumentarfilm über das Wattenmeer

Die Teilnehmer lernen wie ein Drehbuch aussieht und wie sie einen Film schneiden. Am Ende des Filmcamps soll ein Dokumentarfilm über das Wattenmeer produziert werden, der dann auf dem Green Screen Festival im September in Eckernförde gezeigt werden soll.

Ehemaliger Teilnehmer dreht auf der ganzen Welt

Einer der Ausbilder ist Thies Hinrichsen aus Kiel. Er hatte vor zehn Jahren selbst an einem solchen Filmcamp teilgenommen. Inzwischen ist er ein renommierter Kameramann und dreht auf der ganzen Welt.

