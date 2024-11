Stand: 14.11.2024 09:52 Uhr Feuerwehr löscht brennendes Bürogebäude in Schenefeld

Großeinsatz für die Feuerwehr am Mittwochabend in Schenefeld (Kreis Pinneberg): Dort hat ein leerstehendes Bürogebäude in der Nähe des Einkaufszentrums gebrannt, wie die Rettungsleitstelle mitteilte.

Rettungskräfte konnten schnell eingreifen

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, deren Standorte ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft sind, waren schnell vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr Halstenbek wurde zur Unterstützung gerufen. Insgesamt waren etwa 70 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg