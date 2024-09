Stand: 27.09.2024 10:10 Uhr Feuerwehr jagt Eichhörnchen in Modegeschäft in Bad Segeberg

Ein Ungewöhnlicher "Kunde" besuchte am Mittwoch ein Modegeschäft in Bad Segeberg. Ein Eichhörnchen hatte sich in den Laden dort verirrt. Die Feuerwehr musste anrücken, da alle Versuche der Belegschaft, das Tier mit Nüssen ins Freie zu locken, gescheitert waren. Das berichtete ein Feuerwehrsprecher.

Vier Feuerwehrmänner und mehrere Versuche, das Tier zu fangen

Vier Einsatzkräfte umstellten dann das Eichhörnchen und versuchten es mit einem Kescher einzufangen. Das flinke Tier entwischte den Feuerwehrmännern immer wieder und tobte weiter durchs Geschäft. Schließlich gelang es der Feuerwehr, das Hörnchen zu fangen. Die Einsatzkräfte konnten das Tier unverletzt in die Freiheit entlassen. Laut Feuerwehr dankte das Tier mit einem Blick zurück - aus sicherer Höhe vom nächsten Baum.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg