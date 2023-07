Feuerquallen in der Lübecker Bucht unterwegs Stand: 18.07.2023 08:00 Uhr Die Tentakel der Feuerqualle sorgen für Hautreizungen und starke Schmerzen. Die Nesseln der Tiere müssen dann schnellstmöglich abgerieben werden - zum Beispiel mit Rasierschaum.

Wer im Moment in der Lübecker Bucht in die Ostsee springt, sollte aufpassen: In Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Niendorf (alle Kreis Ostholstein) sind Feuerquallen unterwegs, berichtet die dortige DLRG-Wache. Auflandiger Wind sorgt demnach dafür, dass Quallenfelder in die Bucht gedrückt werden. Allein in Timmendorfer Strand gab es am vergangenen Wochenende 40 Verletzte.

Tentakel bis zu 20 Meter lang

Feuerquallen sorgen bei Berührungen für starke Hautreizungen, brennende Schmerzen und rote Striemen. Zu erkennen sind sie an einem farblichen Stich. Die Tiere sind etwa tellergroß mit einem gelbbraunen Schirm, der unter Wasser rötlich wirkt. Die Tentakel können allerdings bis zu 20 Meter lang sein. An ihnen sitzen Nesselkapseln, die einige Millimeter tief in die Haut eindringen und ein Gift injizieren, das dann den brennenden Schmerz verursacht.

Nicht mit Süßwasser spülen

Wer mit einer Feuerqualle in Kontakt gekommen ist, sollte die betroffene Stelle auf keinen Fall mit Süßwasser abspülen. Denn meist sind 80 bis 90 Prozent der Nesselkapseln noch intakt. Durch das Abspülen können sie aufplatzen und der Schmerz wird schlimmer. Stattdessen müssen die Nesseln schnellstmöglich abgerieben werden. Die DLRG verwendet zum Beispiel Rasierschaum - der muss kurz einwirken und trocknen, dann wird er mit einen harten Gegenstand, zum Beispiel einer Plastikkarte abgezogen. Zur Not kann man sich auch mit nassem Sand abreiben, auch Essig hilft.

Wer sich vorher informieren will, wo an Ost- und Nordsee besonders viele der Nesseltiere unterwegs sind, kann sich die Jelly-Spotter-App herunterladen. Hier kann man auch eigene Funde melden.

