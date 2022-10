Feuer zerstört Mehrfamilienhaus in Flensburg Stand: 13.10.2022 20:19 Uhr Im Flensburger Stadtteil Duburg ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich vier Wohnungen in dem Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend.

Der Altbau in einem Hinterhof in der Duburger Straße ist weitgehend zerstört. Flammen schlugen am Donnerstagmorgen aus den Fensterreihen im Parterre und Obergeschoss. Offenbar stand zunächst die Holztreppe in Brand. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Eine Frau musste aus dem Haus gebracht werden. Sie wurde zunächst betreut, benötigte laut Polizei aber keine weitere Behandlung. Zwei andere Bewohner konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen, eine weitere Wohnung stand leer.

Brandursache noch unklar

Wegen des Feuers wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Möglicherweise seien giftige Dämpfe durch den Brand entstanden, so die Einsatzkräfte. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.

Bis in den Abend hinein war die Berufsfeuerwehr nach eigenen Angaben damit beschäftigt, Glutnester in den Dachüberständen zu löschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.10.2022 | 10:00 Uhr