Stand: 10.03.2024 13:09 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus in Lübeck

Im Lübecker Stadtteil St. Lorenz hat es am späten Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, dort habe ein Sofa Feuer gefangen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

