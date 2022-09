Feuer in Harrislee: Flammen im Keller Stand: 23.09.2022 10:11 Uhr In der Nacht musste die Feuerwehr erneut zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus in Harrislee ausrücken. Drei Bewohner mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Brände in Flensburg und Harrislee setzen sich fort. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag zu einem Hochhaus in der Straße Hohe Mark in Harrislee ausrücken. Dort hatte es nach ersten Erkenntnissen im Keller gebrannt. Drei Menschen wurden verletzt und kamen in eine Klinik.

Immer wieder Feuer in Harrislee und Flensburg

In dem Gebäude hat es in diesem Jahr schon mehrfach gebrannt, die Polizei ermittelt daher wegen möglicher Brandstiftung. Etwa zweieinhalb Stunden vor dem Feuer brannte nach Feuerwehrangaben nur einige hundert Meter entfernt ein Müllcontainer.

In den vergangenen drei Tagen war zweimal ein Kinderwagen in einem Harrisleer Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt worden, dabei wurden nach Angaben der Rettungsleitstelle 15 Menschen verletzt. Seit Juli wurden in Flensburg 17 Autos und mehrere Müllcontainer angezündet. Das alles sei ungewöhnlich, sagt ein Polizeisprecher - er sehe aber keinen Zusammenhang zwischen diesen Bränden.

