Feuer in Elmshorn: Wohnungen nach Brand unbewohnbar Stand: 03.09.2023 13:30 Uhr Mehr als ein Dutzend Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Elmshorn müssen sich vorübergehend eine neue Unterkunft suchen. Grund ist ein Feuer, welches zuvor in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen war. Eine Person wurde leicht verletzt.

Nachdem ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen war, sind kurz vor 7 Uhr die Einsatzkräfte in Elmshorn im Kreis Pinneberg alamiert worden. Das teilte die Rettungsleitstelle West mit. Als die Feuerwehr am Einsatzort im Mühlenkamp eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster. Laut Leitstelle konnten sich zwölf Bewohner, die zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus waren, retten. Eine Person wurde leicht verletzt.

15 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

Das Feuer war nach knapp einer halben Stunde gelöscht. Es hatte sich bis unter den Dachstuhl ausgebreitet. Durch den Ruß sind nach Einschätzung die Feuerwehr viele der Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Knapp 15 Menschen müssen jetzt in anderen Unterkünften untergebracht werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

Weiterer Wohnungsbrand in Flensburg

Ebenfalls mit einem Wohnungsbrand hatten am Sonntagmorgen die Einsatzkräfte in Flensburg zu tun. Dort hatte nach Angaben der Leitstelle gegen 6 Uhr eine Matratze angefangen zu brennen. Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung in der Bauer Landstraße kam ins Krankenhaus, weil er zuviel Rauch eingeatmet hatte. Die anderen Mitbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Getreidehallen-Brand in Barkelsby

In Barkelsby im Kreis Rendsburg-Eckernförde brannte zudem eine Lagerhalle für Getreide. Nach Angaben der Feuerwehr dauerten die Löscharbeiten fünf Stunden. Etwa 60 Einsatzkräfte der Wehren aus Eckernförde, Barkelsby und Loose waren im Einsatz. Wie groß der Schaden ist und was die Ursache des Feuers war, ist auch hier noch nicht bekannt.

