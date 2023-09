Feuer in Fockbek: Schlachterei abgebrannt In Fockbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der Nacht ein Schlachterei-Betrieb mit angrenzendem Wohnhaus abgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnten 13 Bewohner unverletzt gerettet werden.

Großeinsatz für die Feuerwehr Fockbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dort ist nach Angaben der Einsatzkräfte in der zum Sonnabend eine Schlachterei mit angrenzendem Wohngebäude abgebrannt. Gegen 2 Uhr ging bei der Leitstelle der Notruf ein: Anwohner hatten einen Feuerschein gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fockbek an der Einsatzstelle eintrafen, standen mehrere Bewohner an ihren Fenstern und riefen um Hilfe. Die freiwilligen Helfer konnten eine Familie mit zwei Kindern, eine zweite Familie mit insgesamt acht Personen und einen weiteren Bewohner unverletzt aus dem brennenden Gebäude retten.

Inzwischen hat die Feuerwehr das Gebäude gelöscht, noch laufen aber die Nachlöscharbeiten. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe sind zurzeit noch unklar. Für den Einsatz musste ein Abschnitt der Bundesstraße 203 zwischenzeitlich gesperrt werden.