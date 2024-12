Stand: 27.12.2024 08:52 Uhr Festnahmen nach schwerer Brandstiftung in Heide

In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag hat eine Gruppe Jugendlicher in Heide (Kreis Dithmarschen) unter anderem einen Müllcontainer an einem Wohnhaus in der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße in Brand gesetzt. Zeugen hatten den Brand gegen 2.20 Uhr gemeldet. Die Heider Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindern.

Polizisten nahmen kurz darauf vier Personen im Alter von 16 bis 22 Jahren fest, die aus den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und Schleswig-Flensburg stammen. Sie sollen nach Angaben der Polizei für weitere Feuer in Heide verantwortlich sein. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden 16-Jährigen befinden sich noch in Polizeigewahrsam.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen