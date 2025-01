Stand: 08.01.2025 14:41 Uhr Festnahme nach versuchtem Raubüberfall in Heiligenhafen

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) hat die Polizei einen 21-jährigen Mann nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Apotheke festgenommen. Der Täter betrat nach Angaben der Beamten am Montag die Apotheke mit einer Maske und einer Schreckschusspistole und forderte Bargeld sowie verschreibungspflichtige Betäubungsmittel. Die Apothekerin und ein Mitarbeiter konnten den Mann davon abbringen die Apotheke zu überfallen - wie sie das taten, teilte die Polizei nicht mit. Der Mann flüchtete ohne Beute, wurde aber kurz darauf in der Stadt festgenommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck