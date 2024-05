Stand: 13.05.2024 16:12 Uhr Fahndungserfolg in Itzehoe: Gestohlener E-Scooter gefunden

Die Itzehoer Polizei (Kreis Steinburg) hat am Sonntagmittag im Falle eines gestohlenen E-Scooters einen Ermittlungserfolg erzielt. Dank der Auswertung von GPS-Daten und einer amtlichen Durchsuchung konnte das Diebesgut in einer privaten Garage sichergestellt werden. Die Fahrgestellnummer des E-Scooters war bereits entfernt worden. Die Beamten fanden in der Garage noch einen weiteren E-Scooter, ein E-Bike und zwei Fahrräder. Ob es sich dabei ebenfalls um Diebesgut handelt, wird derzeit noch ermittelt. Gegen den 52 Jahre alten Besitzer der Garage hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.

