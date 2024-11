Stand: 01.11.2024 13:48 Uhr FSG-Nobiskrug: Oktober-Gehälter verzögert ausgezahlt

Die Gehälter der Beschäftigten der FSG-Nobiskrug Werften in Rendsburg und Flensburg sind mit einer zweitägigen Verzögerung eingegangen. Dies bestätigte Betriebsratschef Jan Brandt in Flensburg sowie Marcus Stöcken, Betriebsrat in Rendsburg. Bereits die Gehälter für den September waren verspätet, teils mit einer Verzögerung von fast 30 Tagen, was wiederholt zu Protesten der Belegschaft geführt hatte. Der designierte Geschäftsführer der Werft, Robert Fischer von Mollard, kritisierte in einer Mitteilung die Mitarbeitenden, die die Zahlungsprobleme öffentlich thematisiert hatten.