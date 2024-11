Stand: 11.11.2024 08:48 Uhr FSG-Krise: Günther besucht Werft in Flensburg

Ministerpräsident Daniel Günther besucht am Montag die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Der CDU-Politiker will unter anderem mit dem Betriebsrat der Werft und der Gewerkschaft IG Metall sprechen. Auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und der Maritime Koordinator der Landesregierung Andreas Burmester werden erwartet. Im Anschluss ist eine Kundgebung am Werft-Tor geplant.

Die FSG und Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben seit Monaten Probleme - Gehälter wurden verspätet gezahlt, es fehlen Aufträge.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg