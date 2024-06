Stand: 14.06.2024 09:17 Uhr FH Westküste: Messe nur für weibliche potentielle Studenten

Mehr als 100 Schülerinnen erwartet die FH Westküste am Freitag in Heide (Kreis Dithmarschen). Sie können sich bei einer speziell auf weibliche Studieninteressierte ausgerichteten Messe über Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik informieren. Dabei treffen sie auf erfolgreiche Frauen von insgesamt 15 Unternehmen und Institutionen.

Laut Carsten Friede von der FH will die Hochschule daran arbeiten, dass sich mehr Frauen an die sogenannten MINT-Fächer trauen: "Es gibt keinen Beleg dafür, dass Mädchen in den MINT-Fächern irgendwie leistungsschwächer wären als ihre männlichen Alterskollegen, und wir wollen mit solchen Formaten einfach Mut machen."

Eine Teilnahme ist heute auch noch spontan von 9 bis 13 Uhr auf dem Campus der FH möglich.

