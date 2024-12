Stand: 25.12.2024 11:39 Uhr Explosion in Ratzeburger Imbiss-Restaurant

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Imbiss-Restaurant nach einer Gas-Explosion ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Alarm um kurz vor Mitternacht ein. Der Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Herrenstraße konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Auch das THW war vor Ort, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen. Insgesamt waren etwa 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW im Einsatz. Der Imbiss ist nach dem Brand komplett zerstört, eine Wohnung in dem angrenzenden Haus laut Polizei unbewohnbar. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar, ebenso die Höhe des Schadens.

