Großbrand zerstört griechisches Restaurant in Geesthacht Stand: 09.01.2025 10:38 Uhr In Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg) hat in der Nacht zu Donnerstag das griechische Restaurant "Dimi's Taverne" in der Dünenstraße gebrannt. Das Fachwerkhaus wurde komplett zerstört.

Nach Angaben der Polizei ist das Feuer gegen halb zwei in der Nacht zu Donnerstag ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Personen im Gebäude. Das Feuer breitete sich schnell aus, etwa 60 Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 600.000 Euro.

Drittes Feuer innerhalb von zwei Wochen

Nach einer Explosion und einem daraus folgendem Brand eines Sushi- und Pizzalokals in der Herrenstraße in Ratzeburg an Weihnachten und dem Brand eines Imbisses in Lauenburg ist es der dritte Brand in einem Gastronomiebetrieb im Kreis Herzogtum Lauenburg innerhalb von zwei Wochen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Weitere Informationen Explosion in Ratzeburger Imbiss-Restaurant Die Explosion löste ein Feuer aus. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. (27.12.2024) mehr Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg