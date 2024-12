Stand: 26.12.2024 12:20 Uhr Eutin: Feuer in Wohneinrichtung, 79 Jahre alter Mann in Lebensgefahr

Bei einem Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Eutin (Kreis Ostholstein) sind am Abend des ersten Weihnachtstags mehrere Menschen verletzt worden. Ein 79-Jähriger Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Laut Polizei hatte der Bewohner versucht, das Feuer zu löschen. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Eine umgefallene Kerze soll den Brand ausgelöst haben. Mehrere Wehren waren knapp eine Stunde lang im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt, es wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass es sich um Brandstiftung handelt, hieß es.

