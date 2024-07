Stand: 05.07.2024 14:38 Uhr Europeada: Finale mit nordfriesischer Beteiligung

Die Europameisterschaft der sprachlichen Minderheiten, die Europeada, geht am Sonnabend in Flensburg auf die Zielgerade: Bei den Frauen haben es die Nordfriesinnen ins Finale geschafft - und treffen am Sonnabendvormittag um 11 Uhr auf dem Sportplatz von SC Weiche Flensburg 08 auf die Favoritinnen aus Südtirol. "Natürlich stellen sich die norfriesischen Frauen auf ein schweres Spiel ein, aber ich denke, allein das Erreichen des Finales ist bei uns Nordfriesen ein ganz, ganz großer Moment", sagte Frank Nickelsen vom Friesenrat.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2024 | 16:30 Uhr