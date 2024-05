Stand: 23.05.2024 10:11 Uhr Europawahl: Wahl-O-Mat zu Gast am Schulzentrum Bargteheide

Am Schulzentrum Bargteheide im Kreis Stormarn steht am Donnerstag der analoge Wahl-O-Mat. Schülerinnen und Schüler können sich dort zur anstehenden Europawahl am 9. Juni informieren - denn dabei dürfen in Deutschland erstmals auch schon Personen ab 16 Jahren wählen. Betreut wird das Projekt von einem Team des Landesbeauftragten für politische Bildung. Bis zum 7. Juni tourt der Wahl-O-Mat noch durch Schleswig-Holstein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Europa-Politik