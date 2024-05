Stand: 22.05.2024 14:15 Uhr Europawahl: Landtagsfraktionen rufen zur Beteiligung auf

Die Landtagsfraktionen rufen die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein dazu auf, bei der Europawahl am 9. Juni ihre Stimme abzugeben. Das machten die Rednerinnen und Redner in einer Debatte am Mittwoch deutlich.

Europaminister Werner Schwarz (CDU) sagte, jede Stimme entscheide, welche Richtung Europa künftig einschlage. Es stehe viel auf dem Spiel, wenn die Rechtspopulisten noch stärker würden, warnte Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD). Der FDP-Abgeordnete Heiner Garg sprach von einer Richtungswahl. Grünenpolitikerin Eka von Kalben mahnte, Demokratinnen und Demokraten müssten auch dann hinter EU-Entscheidungen stehen, wenn sie nicht gefallen. Jette Waldinger Thiering vom SSW forderte, dass die EU sich aktiver für Minderheiten einsetzen soll.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2024 | 13:00 Uhr