Euroimmun-Gründer Stöcker nach Impfaktion ab heute vor Gericht Stand: 10.06.2024 08:00 Uhr Euroimmun-Gründer Winfried Stöcker wird vorgeworfen, 2021 am Lübecker Flughafen einen nicht zugelassenen Impfstoff gegen Corona verimpft zu haben. Deswegen steht er ab heute vor Gericht.

Euroimmun-Gründer Winfried Stöcker muss sich ab heute vor dem Amtsgericht in Lübeck wegen einer mutmaßlichen Straftat nach dem Arzneimittelgesetz verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitteilt, wird dem 77-Jährigen vorgeworfen, am 27. November 2021 eine illegale Impfaktion in den Räumlichkeiten des Lübecker Flughafens organisiert zu haben. Dabei konnten sich Personen mit einem von Stöcker entwickelten Wirkstoff gegen Corona impfen lassen. Der war allerdings nicht zugelassen. Das Amtsgericht Lübeck hatte deshalb Strafbefehl erlassen.

Stöcker legt Einspruch gegen Strafbefehl ein

Den Impfstoff soll Stöcker in seinem Labor hergestellt und an zwei Ärzte übergeben haben, die diesen im Lübecker Flughafen verabreicht haben sollen. Weil Stöcker Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hat, kommt es jetzt zur Verhandlung am Amtsgericht. Im Mai 2022 war ein weiteres Verfahren gegen Stöcker wegen der Impfung von Freunden und Mitarbeitern eingestellt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck