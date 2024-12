Stand: 04.12.2024 08:16 Uhr Erstes Hospiz in Ostholstein soll 2026 gebaut werden

In Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) soll spätestens 2026 der Bau für ein neues stationäres Hospiz beginnen - das erste Hospiz in der Region. Das Land fördert den Bau und die Einrichtung nach Angaben des Sozialministeriums mit 360.000 Euro. Laut Beate Rinck vom Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn wird der Bau voraussichtlich etwa 6,2 Millionen Euro kosten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein