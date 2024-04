Stand: 16.04.2024 15:16 Uhr Erneuter Einbruch in Itzehoer Bahnhofsgeschäft

Im Bahnhof Itzehoe (Kreis Steinburg) ist wiederholt im Bahnshop eingebrochen worden. Sowohl am Montag als auch in der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte über den Haupteingang in das Geschäft ein. Insgesamt wurde der Bahnhofsladen seit Mitte März schon viermal von Einbrechern heimgesucht. Bei jedem der Einbrüche entstand ein Sachschaden an der Einganstür. Die Täter ließen überwiegend Tabakwaren mitgehen. Die durch den Einbruchalarm gerufene Polizei konnte bisher keinen Täter ermitteln. Auch Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher nicht. Daher bittet die Itzehoer Kripo darum, dass Zeugen sich melden.

