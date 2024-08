Stand: 05.08.2024 09:55 Uhr Erneut Heuballen-Brände in Quickborn

Erst gingen 50 Ballen in Quickborn (Kreis Segeberg) in der Straße „Im Feldweg“ in Flammen auf, kurz danach mehrere weitere in einem Unterstand in der Nähe zur Norderstedter Stadtgrenze. Die Polizei will nun die Brandursache ermitteln und schließt nicht aus, dass jemand die Heuballen angezündet hat. Schon am Wochenende hatten ganz in der Nähe in Bilsen (Kreis Segeberg), 700 Heuballen Feuer gefangen. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 400 000 Euro.

