Stand: 07.04.2025 14:37 Uhr Lindewitt: Bus prallt gegen Traktor-Gespann

In Lindewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagvormittag ein Linienbus gegen ein am Straßenrand abgestelltes Traktor-Gespann gefahren. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch unklar. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. In dem Bus befanden sich keine Fahrgäste.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg