Stand: 07.04.2025 13:03 Uhr Elmshorn: Käpten-Jürs-Brücke für Wartung erneut gesperrt

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist bis Freitag (11.04.) eine wichtige Verkehrsader gesperrt: die Käpten-Jürs-Brücke wird wieder gewartet. Dafür ist die Klappbrücke voll gesperrt, nur Fußgänger und Radfahrer können sie nutzen. Autofahrer werden über die Innenstadt, also Vormstegen und Berliner Straße umgeleitet. Sie müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen. Die Wartung an der Maschine der Klappbrücke und an der Hydraulik finden jedes Jahr im Frühjahr statt. Dafür kommt ein mobiler Kran zum Einsatz.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn