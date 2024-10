Stand: 08.10.2024 08:32 Uhr Erneut Autobrand in Flensburg

In der Gartenstraße in Flensburg hat am späten Montagabend ein Pkw gebrannt. Die Flammen gingen vom Heck aus, berichtet die Leitstelle Nord. Damit sind in Flensburg seit Mitte September vier Fahrzeuge in Flammen aufgegangen, weitere wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt. Im vergangenen Jahr hatte das Landgericht bereits zwei Brandstifter verurteilt, die Autos angezündet hatten.

