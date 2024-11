Stand: 07.11.2024 16:39 Uhr Energieministerkonferenz in Brunsbüttel

Am Donnerstagmittag (7.11.) haben anlässlich der Energieministerkonferenz in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) vor dem Elbeforum 25 Menschen demonstriert. Sie fordern einen Stopp des Ausbaus der Gasinfrastruktur in Deutschland, keine weiteren LNG-Terminals in Deutschland sowie ein generelles Fracking Verbot in Deutschland. Aufgerufen dazu hatten Greenpeace, die Initiative Ende Gelände, das Klimabündnis gegen LNG, die Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager und die Initiative Stopp West-Jetty.

Die Energieministerkonferenz läuft seit Mittwoch, die Minister sind am Donnerstag angekommen: am Ort mit dem größten Industriegebiet in Schleswig-Holstein und mit vielen Plänen, die Energiewende auch hier umzusetzen. Ein festes LNG-Terminal ist im Bau, ein Ammoniak-Terminal gerade eingeweiht worden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Kreis Dithmarschen