Stand: 30.12.2024 11:19 Uhr Ende für Wasserstoff-Tankstelle Brunsbüttel von Oliver Kring

Zum Ende des Jahres geht die einzige Wasserstoff-Tankstelle in Dithmarschen in Brunsbüttel vom Netz. Sie war vor fünf Jahren vom Unternehmen H2 Mobility im Brunsbütteler Industriegebiet eröffnet worden. Eine Sprecherin von H2 Mobility sagte NDR Schleswig-Holstein, das Unternehmen entwickle sein Wasserstofftankstellennetz bedarfsorientiert weiter. Dabei prüfe man regelmäßig, welche Stationen die aktuellen und vor allem zukünftige Marktanforderungen sowie Wirtschaftlichkeitskriterien erfüllen. Das Ergebnis der Prüfungen hatte dazu geführt, dass die Stationen in Brunsbüttel geschlossen wird. Dort habe es vor allem eine unzureichende Nachfrage gegeben, so die H2 Mobility-Sprecherin.

Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein weitere sechs Wasserstoff-Tankstellen. H2 Mobility betreibt eine weitere Wasserstoff-Tankstelle bei Flensburg, daneben gibt es fünf weitere öffentliche Wasserstoff-Tankstellen von anderen Unternehmen in Schleswig-Holstein, unter anderem in Husum (Kreis Nordfriesland) und Neumünster.

