Stand: 07.03.2024 15:56 Uhr Viele E-Scooter sind in SH ohne Kennzeichen unterwegs

In Schleswig-Holstein fahren viele E-Scooter ohne Kennzeichen. Die Polizei in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg hat in den vergangenen Tagen schwerpunktmäßig E-Scooter kontrolliert. Bei ihren Kontrollen haben die Beamten innerhalb weniger Stunden fast 40 elektrisch betriebene Roller ohne erforderliche Haftpflichtversicherung angehalten. Seit 2020 haben sich auch die Verkehrsunfallzahlen mit Elektrokleinstfahrzeugen verfünffacht. Das geht aus dem Verkehrssicherheitsbericht für Schleswig-Holstein hervor. Allein 2022 kam es zu 442 Verkehrsunfällen, die der Polizei bekannt sind. Die Dunkelziffer dürfte laut Polizei erheblich höher sein.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Weitere Informationen E-Scooter: Bald in Bussen und Bahnen in SH verboten? Aktiv Bus Flensburg macht den Anfang: Ab sofort dürfen keine E-Scooter mehr mitgenommen werden. Andere könnten nachziehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2024 | 17:00 Uhr