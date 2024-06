Stand: 20.06.2024 10:00 Uhr Emma-Carstensen-Preis Verleihung in Husum

Im Husumer Rathaus wird am Weltflüchtlingstag am Abend der Emma-Carstensen-Preis verliehen. Mit diesem Preis werden in Husum (Kreis Nordfriesland) lebende Frauen ausgezeichnet, die nach der Flucht erfolgreich einen Bildungs- und oder Berufsabschluss erreicht haben. In diesem Jahr geht er an Nadja Elham. Die 38-Jährige flüchtete vor fünf jahren allein mit ihren beiden Kindern von Afghanistan nach Husum. Inzwischen hat sie ihren Hauptschulabschluss und parallel ihr B1-Sprachzertifikat in deutsch geschafft.

Nach dem Realschulabschluss und B2 möchte sie eine Ausbildung im Gesundheitswesen absolvieren. "Das war immer mein Traum, zu studieren", sagt Nadja Elham. "Leider hatte ich in meiner Heimat nicht die Möglichkeit, aber in Deutschland kann man auch als Frau alles machen." Der Emma-Carstensen-Preis wird seit vier Jahren verliehen und ist mit 1.000 Euro dotiert. Emma Carstensen war Lehrerin, Frauenrechtlerin und Politikerin in Husum. Sie setzte sich dafür ein, Frauen in Kriegszeiten nicht allein zu lassen und ihnen durch Bildung eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

