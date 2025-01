E-Autos überholen in Dänemark Verbrenner - in Deutschland sieht der Absatzmarkt anders aus

Stand: 02.01.2025 16:29 Uhr Elektroautos in Dänemark 2024 beliebter als Verbrenner

In Dänemark hat der Absatz von Elektroautos im vergangenen Jahr erstmals den von Verbrennern überholt. Die rein-batterieelektrischen Fahrzeuge lagen nach Angaben des Branchenverbandes Mobility bei 51 Prozent. Hinzu kommen Hybride mit mehr als 20 Prozent. Benziner liegen demnach nur noch bei 23 Prozent, Dieselfahrzeuge bei vier Prozent. Am Montag (6. Januar) veröffentlicht das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg die Zahlen für Deutschland. Dort ist mit einem rückläufigen Elektroauto-Absatz zu rechnen. Bis November lag der Anteil der batterieelektrischen Autos in allen Monaten deutlich unter 20 Prozent.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg