FSG Shipyard: 200 Mitarbeitende wurde übernommen

Die neu gegründete Werft FSG Shipyard GmbH in Flensburg hat mittlerweile 200 Mitarbeitende beschäftigt. Das bestätigte Stephan Lacheta, Leiter für Marketing und Sales bei der Werft. Derzeit wird an einer sogenannten Searoad-Fähre gebaut. Nach deren Fertigstellung steht bereits der nächste Auftrag in den Startlöchern: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat ein 50 Meter langes Forschungsschiff bei der Werft bestellt. Die neue Auftragslage stärkt die Position der Werft und sorgt für Perspektiven in der maritimen Industrie an der Flensburger Förde.

