Stand: 01.08.2024 15:49 Uhr Eisdielen in Südholstein hoffen auf besseres Wetter

Der Eisverkauf in Südholstein läuft in diesem Sommer bislang nur mäßig. Das berichten einige Eisdielen auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Das Wetter war demnach einfach nicht einladend genug. Die Hoffnung ist, dass die Sonne noch etwas bleibt. Preislich liegt die Kugel Eis bei den Befragten etwa auf dem Niveau des letzten Sommers und kostet zwischen 1,50 Euro und 1,80 Euro. Beliebte Eissorten seien auch in dieser Saison die Klassiker wie Vanille, Schokolade und Erdbeere.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2024 | 16:30 Uhr